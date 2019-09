Angela Merkel a publiquement plaidé en Chine pour le respect des «droits et libertés» de Hong Kong. Elle est le théâtre depuis trois mois de manifestations contre l'exécutif pro-Pékin.

«J'ai souligné que ces droits et libertés doivent bien entendu être garantis», a déclaré la chancelière allemande à Pékin lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre chinois, Li Keqiang. «Dans la situation actuelle, tout doit être mis en oeuvre pour éviter la violence et les solutions ne peuvent être trouvées que sur le plan politique, c'est-à-dire par le dialogue», a ajouté la cheffe du gouvernement allemand.

«Il y a des signes que la cheffe de l'exécutif de Hong Kong souhaite mener un tel dialogue, et j'espère qu'un tel dialogue aura lieu», a fait valoir Mme Merkel. Elle voit ainsi une «étape importante» dans l'annonce du retrait du projet de loi controversé sur les extraditions.

