Ses déboires ont mis en émoi la communauté du hip-hop et sont maintenant au centre de tractations diplomatiques: le rappeur américain ASAP Rocky, soupçonné d'agression après une rixe en Suède, restera en détention jusqu'au 25 juillet, le temps pour l'accusation de boucler l'enquête et de demander son éventuel renvoi pour violences. Sa situation est revenue aux oreilles de Donald Trump à qui, selon la presse américaine, Kim Kardashian avait demandé d'intervenir.

«Nous espérons le faire revenir à la maison rapidement»

«Nous allons passer des coups de fil, nous allons leur parler. Nous avons déjà commencé. Beaucoup de membres de la communauté noire américaine m'ont appelé, beaucoup d'amis à moi, en me disant que je pouvais aider», a déclaré vendredi le président américain depuis la Maison Banche.

«Je ne connais pas personnellement ASAP Rocky (...). Mais celle qui connaissait ASAP Rocky c'est notre Première dame. Pas vrai?», a également dit le président à l'adresse de son épouse Melania Trump.

Trump says he is seeking the release of rapper ASAP Rocky at Melania’s request https://t.co/TEIyDPQD8U by @blrshepherd pic.twitter.com/6UCRe4T30X