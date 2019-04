Le pape reproche à l'Europe son insensibilité face aux migrants

«Je ne comprends pas l'insensibilité, l'injustice de (...) fermer la porte» aux migrants, a déclaré le pape. «Le problème le plus grave d'Europe selon moi c'est qu'elle a oublié qu'après la guerre ses fils sont allés frapper à la porte de l'Amérique du nord et du sud», et qu'elle s'est elle même formée de migrations, a-t-il insisté.