Dix-neuf personnes sont décédées et deux autres restaient bloquées sous terre après l'effondrement samedi d'une mine de charbon dans la région de Shaanxi (nord de la Chine), selon les autorités locales citées par l'agence étatique Chine nouvelle. La recherche des deux personnes piégées se poursuivait dimanche, alors que 66 autres ont pu être remontées à la surface saines et sauves.

Video: Search for two trapped miners is underway after a roof collapsed, killing at least 19 miners at a coal mine in NW China's Shaanxi Province on Saturday pic.twitter.com/FRckcytRkA