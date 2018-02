Nicolas Hulot a vivement réagi ce matin sur BFMTV, à propos des accusations de harcèlement sexuel dont il serait l'objet.

L'actuel ministre de la Transition écologique est visé par des informations inédites le concernant dans un article qui sera publié demain, vendredi, dans le magazine français L'Ebdo.

Nicolas Hulot a démenti ce jeudi chez Jean-Jacques Bourdin les rumeurs «ignominieuses» qui le viseraient.

«La réponse est non et je le dis avec autant de force que la personne [évoquée dans l'artice de L'Ebdo] vous dira exactement la même chose», a-t-il déclaré, interrogé sur l’existence d’accusations qu’aurait porté une ancienne collaboratrice.

«Je suis victime de rumeurs et d'insinuation depuis des mois. Je me suis sentis traqué par une meute invisible. Des choses ont été livrées en pâture comme mon patrimoine», a ajouté l'ex-présentateur de l'émission «Ushuaïa».

«J'ai même lu que j'aurai appelé Bernard Arnault pour que des articles ne sortent pas, poursuit Nicolas Hulot. On sort l'arme infaillible, celle qui blesse, celle qui tue. Alors on passe au sexe, à la vie privée. On touche à ma famille, à mes enfants. Alors je dis stop. Demain, le journal va évoquer deux affaires qui n'en sont pas. (...) Cela me met en rage... Tout est faux.»

Interrogé sur l'autre plainte évoquée par le magazine, celle d'une fille de 17 ans, Hulot précise: «Cette personne n'a pas 17 ans. Cette plainte a été déposée en 2008 et classée sans suite car non seulement il y avait prescription mais en plus la police l'a classée. La justice est passée donc il faut en tenir compte.»

«Hier, mes enfants et ma famille étaient en pleurs. Et là j'ai la rage!», a expliqué le ministre, remonté.

En l'état, en l'absence de mise en examen, l'Elysée a fait savoir que toute idée de démission de Nicolas Hulot était écartée.

L'interview complète de Nicolas Hulot chez Jean-Jacques Bourdin, sur BFMTV (Le Matin)