Dix-huit «gilets jaunes», dont une mineure, ont été interpellés et placés en garde à vue vendredi soir en Saône-et-Loire après avoir tenté de bloquer la plateforme logistique Amazon de Sevrey, a indiqué samedi la préfecture. Une soixantaine de manifestants et les forces de l'ordre se sont affrontés près de la plateforme et un officier de gendarmerie a été blessé au pied, précise cette source dans un communiqué. Après l'intervention de cinquante membres du groupement de gendarmerie départementale, les «gilets jaunes» ont quitté la plateforme Amazon. Ils ont alors commencé à entraver et bloquer la circulation sur la D906 (anciennement nationale 6) entre Sevrey et Lux, détaille la préfecture. Les manifestants ont ensuite «insulté les forces de l'ordre et jeté des pierres», ajoute cette source, précisant que des interpellations avaient été effectuées pour entrave à la circulation et refus de se soumettre aux sommations de se disperser.

Les «gilets jaunes» ont commencé samedi à se rassembler dans plusieurs villes de France pour «l'acte VIII» de leur mobilisation. Ils espèrent peser sur le gouvernement qui dénonce des velléités «d'insurrection» et réclame le retour à l'ordre.

Bordeaux, Toulouse, Lyon... Pour cette première mobilisation de l'année 2019, les «gilets jaunes» se sont donné rendez-vous autour de places symboliques des grandes villes, insensibles aux concessions de l'exécutif et au grand débat national qui doit s'ouvrir à la mi-janvier.

A Paris, deux principales actions ont été déclarées à la préfecture: une marche doit partir de la place de l'Hôtel-de-Ville en début d'après-midi pour rallier l'Assemblée nationale et un rassemblement sur les Champs-Elysées, haut lieu de contestation lors des précédents week-ends.

De premiers heurts ont éclaté en début d'après-midi à Paris entre les forces de l'ordre et des «gilets jaunes» qui défilaient. Sur les quais de Seine, à proximité de l'Hôtel de Ville, des manifestants ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont répliqué par des tirs de lacrymogènes avant de recevoir le renfort de CRS.

Réunion près de l'Arc de Triomphe

Vers 11h00, entre 500 et 600 personnes étaient rassemblées dans le calme sur la célèbre avenue, non loin de l'Arc de Triomphe, et tenaient une assemblée générale, a constaté un journaliste de l'AFP. «On va manifester ici tous les samedis, ça va continuer tout 2019», déclamait dans un mégaphone Sophie, une des figures de ce groupe. «On va faire en sorte que les citoyens reprennent le pouvoir. On veut des états généraux organisés par le peuple et pour le peuple».

Plusieurs d'entre eux ont fini par investir la chaussée aux cris de «Macron démission», allumant quelques fumigènes et bloquant la circulation.

C'est à proximité des Champs-Elysées qu'Eric Drouet, figure controversée du mouvement, avait été arrêté mercredi soir et placé en garde à vue durant une dizaine d'heures. Ce qui avait provoqué l'indignation de l'opposition et de «gilets jaunes», dont certains ont demandé au Défenseur des droits d'ouvrir une enquête pour sur ces «atteintes à la liberté».

"Gilets jaunes": une majorité de Français souhaite que le mouvement se poursuive

«Hommage aux victimes»

Près du Panthéon, une vingtaine de personnes se sont réunies dans la matinée en «hommage aux victimes» mortes sur les ronds-points en marge des mobilisations. En province, les rassemblements se déroulaient aussi dans le calme. A Lyon, une centaine de «gilets jaunes» se sont retrouvés devant l'ancienne gare des Brotteaux, selon un journaliste de l'AFP. A Grenoble, ils étaient plus de 300 dans un parc du centre-ville en fin de matinée.

A la gare de Sedan (nord-est), des «gilets jaunes» se sont introduits sur les voies ferrées, interrompant le trafic moins d'une demi-heure samedi matin aux alentours de 08h00, a-t-on appris auprès de la préfecture des Ardennes. Et à Rouen, au moins un millier de manifestants, dont des familles et des adolescents, marchaient en criant «Macron démission».

Essoufflement Cet «acte VIII» fait figure de test pour ce mouvement de contestation inédit qui fait vaciller l'exécutif depuis un mois et demi, mais qui a donné des signes d'essoufflement dans la rue ces dernières semaines.

Samedi dernier, 12'000 manifestants avaient été recensés à midi, contre 282'000 le 17 novembre pour l'acte fondateur de ce mouvement qui a d'abord ciblé la hausse du prix des carburants avant de porter des revendications plus larges sur la fiscalité.

De la colère à la «haine»

Fragilisé par cette contestation inédite, Emmanuel Macron a annoncé le 10 décembre une série de mesures sociales et promis dans ses voeux du 31 décembre un retour à «l'ordre républicain». Mais il n'est pas parvenu à éteindre la fronde.

«La colère va se transformer en haine si vous continuez, de votre piédestal, vous et vos semblables, à considérer le petit peuple comme des gueux», a prévenu ainsi le collectif «La France en colère» dans une lettre ouverte diffusée jeudi soir.

Face à cette détermination, le gouvernement a durci le ton. Vendredi, son porte-parole Benjamin Griveaux a estimé que le mouvement était «devenu le fait d'agitateurs qui veulent l'insurrection et, au fond, renverser le gouvernement». (ats/nxp)