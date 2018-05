Le New York Times pose la question de la relation du sponsor Adidas et du client Kanye West dans son édition de vendredi. La dernière polémique en date concerne les déclarations du mari de Kim Kardashian sur 400 ans d'esclavage, qui pour lui «sonnent comme un choix».

Adidas is standing behind Kanye West after the rapper described slavery as a choice https://t.co/szjeHiJ87K pic.twitter.com/M7DMu7W2ve — CNN (@CNN) May 3, 2018

Le rappeur et producteur a donc connu un nouveau bad buzz conséquent - une fois de plus - sur les réseaux. Il a bien tenté de s'expliquer sur ce qu'il avait vraiment voulu dire. Mais le mal était fait. Plusieurs personnes ont pris sa défense arguant que l'artiste avait simplement eu du mal à expliquer sa pensée, voulant en réalité dire que les personnes qui vivaient mal aujourd'hui ces 400 années d'esclavage en Amérique faisaient le choix de ne pas passer à autre chose.

I don’t know Kanye West or what’s in his mind, but common sense says that what he meant was not that slavery was a choice AT THE TIME, but that remaining in victim mentality NOW is a form of being enslaved IN THE PRESENT. #KanyeWest #SlaveryWasAChoice — Alana Stewart (@AlanaKStewart) May 2, 2018

Cette dernière sortie arrive dans un contexte chargé. L'artiste a déclaré son amour au président Trump, un geste critiqué surtout, validé par certains de ses fans et de ses confrères, y compris dans la communauté afro-américaine.

Le précédent H&M

Les marques qui accompagnent les célébrités sont souvent obligées de réagir vite et de dénoncer les dérapages oraux ou écrits de leurs porteurs d'images pour ne pas voir leurs chiffres d'affaires prendre la courbe descendante. On pense à H&M et à sa gestion désastreuse de la campagne de publicité autour d'un enfant noir portant un sweat-shirt au slogan raciste. Mais Adidas n'est pas dans cette posture. La marque allemande a le plus grand mal à dénoncer les propos de sa star.

we are programmed to always talk and fight race issues. We need to update our conversation. — KANYE WEST (@kanyewest) May 1, 2018

Le CEO du numéro deux mondial des vêtements de sport Kasper Rorsted sait gré à Kanye West d'avoir contribué aux côtés de Pharrell Williams et de Stella McCartney au retour en force de sa marque sur le marché américain.

Adidas CEO Kasper Rorsted says he's not commenting on Kanye West's controversial remarks suggesting slavery was a choice https://t.co/bJGJxCJOgk pic.twitter.com/CIIsVDm8JD — TicToc by Bloomberg (@tictoc) May 3, 2018

Le rappeur d'Atlanta avoue dans un tweet qu'il ne peut être managé. Il n'est pas le seul à avoir provoqué l'ire des médias mondiaux. Le chanteur anglais Morrissey s'est lui-même mis dans une situation indéfendable fin 2017 en expliquant que Kevin Spacey «avait été inutilement attaqué», alors qu'il faisait l'objet d'accusations de multiples scandales sexuels. Dans le cas de Morrissey, les sponsors ne se pressaient pas au portillon de toutes les façons.

Stratégie du buzz coûte que coûte

A l'ère des réseaux sociaux, il paraît insensé de signer un contrat de sponsoring avec Kanye West, sauf si la stratégie est de miser sur le fait d'attirer l'attention du public à coup sûr. En 2009, aux MTV Music Awards américains, Kanye West avait subtilisé sur scène, en pleine remise de trophée, le micro de la jeune Taylor Swift pour lui dire qu'elle «ne méritait pas son trophée de Meilleur artiste féminin de l'année.»

Black male support for Trump doubled from 11% to 22% in just 10 days since @RealCandaceO broke the internet with the help of @kanyewest



If this trend continues and holds, it will be the death of the Democrat party



Let the exodus continue — Charlie Kirk (@charliekirk11) May 3, 2018

Nike était déjà fatigué de l'attitude de son porteur d'image et de chaussures de sport. L'équipementier américain était alors en conflit avec le rappeur partenaire en affaires du magnat du rap à l'époque, le New-Yorkais Jay-Z, mari de Beyoncé. Il n'en fallait pas beaucoup plus à Nike pour justifier sa décision de se détacher du musicien.

En 2018, la gamme «Yeezy» de West ne représente qu'une petite partie des 25 milliards de francs qu'Adidas génère au niveau mondial. Ce vendredi, le New York Times compare deux chiffres qui en disent long: 13'407 personnes ont signé la pétition contre les propos de West. C'est peu par rapport aux 28,2 millions de «followers» que l'artiste cumule sur Twitter, on est loin du bad buzz mortel.

