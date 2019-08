New York

Le producteur de cinéma américain déchu Harvey Weinstein, déjà inculpé à New York pour deux agressions sexuelles, retournera devant le juge lundi pour être informé d'un nouvel acte d'accusation contre lui. L'homme est accusé d'abus sexuels par plus de 80 femmes.

Un porte-parole du procureur de New York a décliné vendredi tout commentaire, en attendant la comparution de lundi, sur le contenu de ce nouvel acte d'accusation contre l'ex-producteur qui a catalysé le mouvement #MeToo.

Il a cependant ajouté que le procès, qui doit s'ouvrir le 9 septembre au tribunal de Manhattan, restait prévu à cette date. Cela laisse supposer que le nouvel acte ne contient pas de nouveaux chefs d'inculpation.

Accusé de viol

Harvey Weinstein, 67 ans, a été accusé depuis octobre 2017 d'abus sexuels allant du harcèlement au viol par plus de 80 femmes, dont de nombreuses célébrités. Mais il a été inculpé pour deux agressions seulement à New York, sur deux femmes différentes, l'une pour un viol en 2013 et l'autre pour une fellation forcée en 2006.

La semaine dernière, un avocat de Harvey Weinstein avait confirmé que le procureur avait demandé à un grand jury de valider un nouvel acte d'accusation contre Harvey Weinstein, pour y inclure les allégations d'une troisième femme. Selon plusieurs médias américains, il s'agirait d'Annabella Sciorra, connue notamment pour son rôle dans la série télévisée «Les Soprano».

Aujourd'hui âgée de 59 ans, elle avait accusé Harvey Weinstein, dans une interview au New Yorker à la fin octobre 2017, de l'avoir violée à son domicile au début des années 1990. (ats/nxp)