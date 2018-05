A en croire l'émission «Quotidien» sur TMC vendredi soir, l'affiche de campagne d'Emmanuel Macron pour le second tour de la présidentielle 2017 a été largement retouchée par ordinateur. Rien de révolutionnaire en soit, puisqu'il est de notoriété commune que les politiques aient recours à ce genre de subterfuge, mais c'est le coût et le nombre de détails modifiés qui surprend.

En voulant consulter les comptes de campagnes d'Emmanuel Macron, suite aux révélations de «Mediapart» sur les ristournes accordées au candidat d'«En Marche», l'un des journalistes de Yann Barthès a dégoté deux factures d'un «photoshopage» comprenant une vingtaine de prestations. Total de l'opération: 5500 euros.

Parmi les nombreuses retouches effectuées, on retrouve notamment: la modification de la couleur des cheveux et des sourcils; le recollage de l'oreille gauche; la plantation de cheveux et le camouflage des golfes dégarnis; mais aussi le remplacement de la chemise blanche du premier tour par l'intégration d'une nouvelle.

"Plantation de cheveux, changer couleur sourcil trop blond, recoller oreille gauche…"



???? Parmi les comptes de campagne d’Emmanuel Macron, on a trouvé la facture des retouches de la photo de son affiche de second tour.

???? Il y en a pour + de 5 500€.@PaulLarrouturou #Quotidien pic.twitter.com/58LCLCz3aa — Quotidien (@Qofficiel) 4 mai 2018

Entre les gouttes

Si l'affiche d'Emmanuel Macron était jusqu'à présent passée entre les gouttes, celle de sa concurrente Marine Le Pen avait été passablement raillée en avril 2017. Exit les poches sous les yeux, regard de braise: «Ca, ça fait vraiment fake», évoquait un photographe professionnel, dans «Le Parisien» lors de l'élection.

Mes chers compatriotes, dans 11 jours, je vous propose de choisir la France. MLP pic.twitter.com/H6YKYaA48u — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 26 avril 2017

