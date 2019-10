Joe Biden, Nancy Pelosi, Ilhan Omar: Donald Trump a multiplié jeudi les attaques personnelles contre ses adversaires démocrates lors d'un meeting dans le Minnesota d'une extraordinaire agressivité. Face à une foule de casquettes rouges et de tee-shirts frappés du slogan «Les policiers avec Trump», le président américain, déchaîné, a laissé éclaté sa frustration.

Over the next 13 months, we are going to fight with all of our heart and soul – and we are going to win the Great State of Minnesota in 2020! #TrumpMinneapolis #KAG2020 pic.twitter.com/c3FQnrPJWr