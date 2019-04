Une cour d'assises spéciale française a condamné vendredi sept des neuf accusés de l'affaire «Air Cocaïne» à des peines allant jusqu'à 18 ans de prison, dont 6 ans contre les pilotes Bruno O. et Pascal F. Le procès a duré sept semaines à Aix-en-Provence.

Le ministère public avait demandé jusqu'à 25 ans de prison, et 7 ans contre les pilotes, pour ce trafic international de cocaïne entre la France, la République dominicaine et l'Equateur. Deux des neuf accusés, Henri B. et Michel R., ont été acquittés.

Après onze heures de délibéré, les cinq magistrats professionnels d'Aix-en-Provence (sud) ont estimé que les sept condamnés avaient bien participé sciemment à un trafic de drogue transatlantique entre Saint-Tropez, la République Dominicaine et Quito. «C'est un scandale! C'est politique! Il n'y a pas de justice, saloperie!», ont crié les proches des condamnés, fondant en larmes à l'annonce du verdict.

700 kilos de cocaïne

L'affaire avait éclaté au grand jour avec l'interception d'un Falcon 50 rempli de 700 kilos de cocaïne sur un tarmac de Punta Cana, en République dominicaine, en mars 2013. Bruno O. et Pascal F. avaient été arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à en prendre les commandes, en direction de la France.

Présenté comme le commanditaire du trafic, Ali B. écope de 18 ans de prison. Son homme à tout faire, Frank C., le seul à avoir reconnu son implication mais qui affirmait être un «agent infiltré», écope de 12 ans de réclusion.

Les collègues des pilotes gérants de la société SNTHS qui affrétait l'avion d'affaires, Fabrice A. et Pierre-Marc D., sont condamnés à 6 ans de prison chacun. L'ancien douanier François-Xavier M. est quand à lui condamné à 5 ans de prison, avec interdiction définitive d'exercer une fonction publique. (ats/nxp)