Une alerte au tsunami a été lancée mercredi après un fort séisme pour l'archipel français de Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu et les îles Fidji mais les sismologues n'ont signalé aucun dégât dans l'immédiat. Aucune vague anormalement haute n'a été repérée.

Des vagues d'environ 40 cm de haut ont atteint la côte orientale de la Nouvelle-Calédonie, a indiqué un peu plus tard le porte-parole de la direction de la sécurité civile à Nouméa, Olivier Ciry, joint au téléphone par Reuters.

??#TSUNAMI THREAT FORECAST... UPDATED:

* TSUNAMI WAVES REACHING 0.3 TO 1 METERS ABOVE THE TIDE LEVEL.

ARE POSSIBLE FOR SOME COAST OF:

- #Fiji, #NewCaledonia and #Vanuatu.

More info of #tsunami at (bulletin N°4): https://t.co/3F7PyxTkqa |<.#EQVT, #PTWC, #séisme. pic.twitter.com/QX4cGOm8Gp