Un fort séisme de magnitude 7,5 a secoué vendredi l'île des Célèbes, au centre de l'Indonésie, a annoncé l'institut américain USGS.

Prelim M7.5 Earthquake Minahasa, Sulawesi, Indonesia Sep-28 10:02 UTC, updates https://t.co/PJqcklbxow — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 28 septembre 2018

L'agence de gestion des catastrophes indonésienne qui avait lancé une alerte au tsunami dans la foulée de l'annonce, a ensuite levé son avertissement.

Le tremblement de terre a frappé le centre de l'île à une profondeur de 10 kilomètres quelques heures après une première secousse plus faible qui a tué au moins une personne dans la même région.

Ce séisme est d'une magnitude plus importante que la série de violents tremblements de terre qui ont fait plus de 500 morts et environ 1500 blessés cet été sur l'île de Lombok, voisine de Bali.

Ce nouveau fort séisme vendredi a son épicentre à 78 kilomètres au nord de la ville de Palu, capitale de la province du centre des Célèbes, et a été ressenti jusque dans le sud à Makassar, la capitale de l'île.

Lisa Soba Palloan, une habitante de Toraja, à quelque 175 kilomètres de Palu, a confirmé à l'AFP que des secousses ont été ressenties sur place vendredi. «La dernière était vraiment importante.Tout le monde est sorti de sa maison et criait de peur», a-t-elle raconté.

L'Indonésie, un archipel de 17'000 îles et îlots qui s'est formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne, eurasienne), se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. (afp/nxp)