La mégapole indienne de Calcutta se préparait, sous des pluies diluviennes, à l'arrivée du plus puissant ouragan dans l'océan Indien depuis des années, Fani, qui devrait ensuite frapper le Bangladesh voisin.

Le monstre météorologique, avec des vents dépassant 200 km/h, a touché l'est de l'Inde vendredi matin dans l'Etat d'Odish. Il s'est ensuite dirigé vers le nord-est, perdant de sa puissance mais continuant à faire des dégâts.

«Nous surveillons la situation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et faisons tout ce qui est nécessaire... Soyez vigilants, prenez soin de vous et restez en sécurité pour les deux prochains jours», a prévenu dans un tweet le ministre en chef du Bengale occidental.

A Puri, où l'ouragan a touché terre, environ 160 personnes ont été blessées, a indiqué un responsable des secours. «Tout est devenu noir d'un coup et, soudain, on n'y voyait plus à cinq mètres», a témoigné un homme réfugié dans un hôtel de la ville. «Les stands de nourriture et les enseignes se sont envolés».

Le Bangladesh se prépare

L'électricité et l'eau ont été coupées dans la plupart des quartiers de la ville et des centaines d'arbres déracinés. Des pylônes électriques sont tombés, des toits ont été arrachés et les fenêtres de bâtiment ont été brisées. «Je n'ai jamais vu autant de destructions de ma vie», confiait Gouranga Malick, 48 ans, au milieu des ruines de sa petite maison détruite par la tempête.

Selon les autorités de l'Odisha, l'infrastructure électrique de l'Etat a été détruite par Fani. Les autorités indiennes ont fait évacuer préventivement plus d'un million de personnes avant l'arrivée de Fani, craignant une montée des eaux pouvant atteindre jusqu'à un mètre et demi.

Au Bangladesh, plus au nord, où la tempête devrait frapper samedi, plus de 4000 abris anticycloniques ont été ouverts. Quelque 400'000 personnes ont aussi été évacuées de villages côtiers bangladais vers des abris en dur. Les autorités ont annoncé la mort d'une femme tuée par un arbre. Quatorze villages ont été inondés lorsque des digues se sont rompues à cause de la montée des eaux. (ats/nxp)