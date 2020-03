Principal foyer de l’épidémie de coronavirus après la Chine et la Corée du Sud, l’Italie a désormais dépassé les 3000 malades et déplore plus de 100 décès. Dans ce cadre, la jolie histoire d’une grand-mère met du baume au cœur des Italiens.

Armanda Bottini Campolunghi, 81 ans, a le profil typique de ceux qui ne doivent pas être contaminés par le coronavirus. Elle est âgée. Et sa santé est fragile: elle est diabétique, reste affaiblie par un long séjour à l’hôpital en raison d’une fracture du col du fémur et souffre d’une pathologie chronique aux épaules.

Sans connaissance, la respiration est difficile

Le 24 février, alors qu’elle mangeait avec des proches, l’octogénaire établie dans la petite commune de Borghetto Lodigiano, en Lombardie, s’effondre. Elle est sans connaissance, sa respiration est difficile, relate le «Corriere della Sera». Rapidement sur les lieux, les secouristes la mènent à l’hôpital à Pavie. Étant donné ses difficultés pulmonaires, les médecins craignent un coronavirus. Les tests montreront qu’ils ont malheureusement raison.

Ses proches admettent aujourd’hui qu’ils redoutaient alors le pire. «J’avais très peur de perdre ma grand-mère», raconte dans le quotidien italien Mattia Cagnazzi, 23 ans.

«Force et détermination»

La suite? Les proches de l’octogénaire sont placés en quarantaine. Ils doivent donc attendre, chaque jour, le coup de fil venant de l’hôpital pour avoir des nouvelles. Mais elles vont s’avérer rassurantes. «Ma grand-mère a réagi aux traitements, principalement composés d’antiviraux, de la meilleure manière et avec force, une détermination», raconte le même Mattia Cagnazzi dans «Il Giorno». Journal qui précise que les médecins de Pavie ont surnommé Armanda la «nonna di ferro», la «mamie de fer».

La bonne nouvelle est finalement tombée dimanche. Armanda est alors encore très faible. Mais elle n’est plus positive au coronavirus. «À la nouvelle qu’elle a été guérie, nous avons tous pleuré de joie. Beaucoup de personnes âgées meurent, elle a montré que ce virus peut être vaincu, elle l'a fait», souligne Mattia Cagnazzi.

«Je suis enfin à la maison»

Armanda est encore restée hospitalisée deux jours, puis est rentrée chez elle mardi soir. En convalescence, elle reste affaiblie. «Je ne me souviens de rien, mais maintenant ça va un peu mieux», glisse-t-elle dans le «Corriere della Sera». Et de se réjouir: «Je suis enfin à la maison avec mes proches, ils m’ont tellement manqué.»

Cette mamie de fer serait, en Italie, la personne la plus âgée à avoir guéri de la maladie due au nouveau coronavirus. Le 30 avril, elle fêtera ses 82 ans.

Renaud Michiels