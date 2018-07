Plusieurs personnes ont été arrêtés en Iran après avoir posté des vidéos de danse sur les réseaux sociaux, relate le «Guardian».

Parmi les détenus: Maedeh Hojabri. Son compte Instagram, très populaire (600'000 abonnés), a été suspendu. Il faut savoir qu'en Iran, ce réseau social est l'une des seules applications occidentales à être autorisée, Facebook et Twitter étant filtrés.

Après avoir été libérée, la jeune Iranienne a fait une apparition «forcée» à la télévision publique avec d'autres victimes. «Je ne cherchais pas à attirer l'attention. J'avais des abonnés et j'ai fait ces vidéos pour eux, je n'avais aucune intention de les encourager à faire la même chose», a-t-elle expliqué en pleurant. Pour info, dans son pays, la danse est interdite et le voile est obligatoire.

En signe soutien, des centaines de personnes ont partagé ses vidéos sur les réseaux sociaux.

Teenage dancer, Maedeh Hojabri, was arrested in Iran. She used to record dance videos in her bedroom and upload them to her instagram with 600K followers. #?????_????? pic.twitter.com/3EDVR9veV3

Her name is Maeade Mahi. Recently she got arrested just because of uploading her dancing videos on her Instagram. If you are a woman in Iran and you dance or sing or show your hair then you are a criminal. If you want to enjoy your true self, you have to brake the laws every day. pic.twitter.com/0eIq5ld5x6