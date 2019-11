Cinq personnes, parmi lesquelles trois touristes étrangers, dont une Suissesse et des Mexicains, ont été blessées mercredi dans une attaque au couteau à Jerash, célèbre site du nord de la Jordanie, a rapporté un porte-parole de la sûreté générale.

«Ce midi, un homme a attaqué à l'aide d'un couteau des touristes et un guide ainsi qu'un officier de la sûreté générale qui tentait de l'arrêter», à Jerash, un site archéologique romain situé à une cinquantaine de km au nord d'Amman, a indiqué ce porte-parole dans un communiqué.

«Les blessés ont été évacués vers un hôpital» et l'«assaillant a été immédiatement arrêté», a-t-il ajouté.

A Jordanian security source says the injured were not Spanish tourists, adding that they were three Mexicans and a Swiss.https://t.co/24cQoDRgGS