Etes-vous méfiant s'agissant des paiements électroniques?

Non, j'y ai recours régulièrement

Je me méfie mais les utilise tout de même, avec parcimonie

Oui, j'ai peur et ne paie jamais via internet

Voter

Non, j'y ai recours régulièrement 27.4% Je me méfie mais les utilise tout de même, avec parcimonie 45.7% Oui, j'ai peur et ne paie jamais via internet 26.9% 1823 votes au total

Non, j'y ai recours régulièrement 27.4% Je me méfie mais les utilise tout de même, avec parcimonie 45.7% Oui, j'ai peur et ne paie jamais via internet 26.9% 1823 votes au total

Voir l'article