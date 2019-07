La Libye a extradé mercredi le frère de l'auteur de l'attentat suicide de Manchester qui avait fait 22 morts en 2017, a indiqué une source des services de sécurité libyens.

Hashem A. «est dans l'avion en route vers la Grande-Bretagne. Il a été remis aux services de l'ambassade britannique à l'aéroport de Mitiga (près de Tripoli), conformément à une décision de la justice libyenne et à la demande des autorités britanniques», a dit Ahmed Ben Salem, porte-parole de la Force de Radaa, un groupe armé qui détenait l'accusé et qui fait office de police dans la capitale libyenne.

Hashem A. avait été arrêté à Tripoli quelques jours après l'attaque sanglante commise par son frère en Grande-Bretagne.

La police britannique ne confirme pas

Un porte-parole de la police du Grand Manchester n'a pas confirmé l'extradition du frère de Salman A., auteur de l'attentat qui avait fait 22 morts. «Nous attendons toujours le résultat de la demande d'extradition du service chargé des poursuites pénales au Royaume-Uni» (parquet), a-t-il déclaré.

«Les procédures sont en cours et nous remercions les autorités libyennes d'avoir examiné notre demande (...)», a-t-il ajouté sans fournir plus de détails.

La Force de Radaa (dissuasion) loyale au Gouvernement libyen d'union nationale (GNA) reconnu par l'ONU, avait arrêté le frère et le père de Salman A. quelques jours après l'attentat. Le père avait été libéré quelques semaines plus tard.

Cette force avait alors indiqué alors que Hashem A. avait «admis qu'il se trouvait en Grande-Bretagne durant la période de préparation de l'attentat» et qu'il était «pleinement au courant des détails de cette opération terroriste».

La police du Grand Manchester avait affirmé de son côté avoir recueilli suffisamment de preuves pour demander et obtenir un mandat d'arrêt contre Hashem A. D'habitude, la Libye n'extrade pas ses ressortissants.

Attentat meurtrier

Le kamikaze, Salman A., avait fait exploser sa bombe à la sortie d'une immense salle de concert dans laquelle venait de se produire la chanteuse américaine Ariana Grande. Vingt-deux personnes avaient été tuées dont sept enfants. Une centaine de personnes avaient été blessées.

Salman A., un Britannique de 22 ans d'origine libyenne, se serait rendu en Libye à la veille de cet attentat.

La Force de Radaa est formée essentiellement de salafistes (non djihadistes ), principalement basés à l'est de la capitale. Elle fait office de police à Tripoli et pourchasse à la fois les trafiquants (de drogue, d'alcool) et les personnes soupçonnées d'appartenir aux groupes djihadistes . (afp/nxp)