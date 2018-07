Dimanche noir à Kaboul. Une attaque-suicide a eu lieu à l'heure de sortie des bureaux, près du ministère du Développement rural. Elle a fait «au moins sept morts et quinze blessés», selon la police. «La cible de l'attentat est encore incertaine mais selon nos informations au moins sept personnes ont été tuées et quinze blessées dans cette attaque, des civils et des membres des services de sécurité», a indiqué le porte-parole de la police afghane, Shashmat Stanikazai. Le kamikaze s'est présenté à pied et a déclenché sa veste explosive, a-t-il précisé.

Atleast sevenpeople werekilledand more than15 woundedaftera Kabul, Afghanistan, suicide attack, official sayshttps://t.co/ABjJKGevwN pic.twitter.com/HtvJQRqM4n — CNN BreakingNews (@cnnbrk) July 15, 2018

Joint par l'AFP, le porte-parole du ministère, Fraidoon Azhan, a confirmé au moins «six morts, et aucun de nos employés». Selon lui «le kamikaze s'est fait exploser près du ministère, mais il y avait des forces de sécurité» - qui l'ont sans doute empêché d'approcher plus près de sa cible et ont été touchées.

Revendiqué par l'EI

L'attentat est survenu vers 16h30 (14 heures en Suisse) sur une grande artère de l'ouest de Kaboul, dans le quartier de l'ancien palais royal de Darulaman. Il a été revendiqué par le groupe djihadiste Etat islamique (EI). Via son organe de propagande Amaq, le groupe EI a fait état d'un bilan considérablement plus élevé, parlant de 60 morts et blessés et précisant que deux Français étaient au nombre des blessés. Cet attentat est le dernier en date d'une longue série d'attaques qui visent Kaboul et les grandes villes afghanes. En l'espace de deux semaines, trois attentats de grande ampleur s'y sont produits. (ats/nxp)