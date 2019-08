Une autorité civile chargée de piloter la transition politique au Soudan sera formée le 18 août. Il s'agit d'une étape cruciale dans ce pays gouverné durant 30 ans par un régime autoritaire et secoué ces derniers mois par une contestation populaire inédite.

Signe des bouleversements politiques profonds à l'oeuvre, ce nouveau «Conseil souverain» où les civils auront la majorité, sera mis en place au lendemain du début du procès pour corruption du président Omar el-Béchir, destitué et arrêté par l'armée le 11 avril sous la pression de la rue.

Dimanche, les généraux au pouvoir depuis cette destitution et les chefs de la contestation ont paraphé à Khartoum une déclaration constitutionnelle qui avec une déclaration politique conclue et signée auparavant forment l'accord global sur un pouvoir civil, qui lui sera formellement signé le 17 août.

«Page tournée»

«Les membres du Conseil souverain seront désignés le 18 août, le Premier ministre le 20 août et les membres du gouvernement le 28 août», a déclaré à l'AFP un des meneurs de la contestation Monzer Abou al-Maali en marge de la cérémonie.

«Notre gouvernement est civil», «Révolution, révolution», ont chanté des dizaines de Soudanais rassemblés à l'extérieur du bâtiment où a eu lieu la cérémonie pour parapher cet accord accueilli aussi par un concert de klaxons.

«Nous avons tourné une page de l'Histoire du Soudan en paraphant cet accord», a déclaré Mohammed Hamdan Daglo, le numéro deux du Conseil militaire et chef des redoutés paramilitaires des Forces de réaction rapide (RSF).

Longues négociations

L'accord global soudanais a été obtenu après de longues et difficiles négociations entre les deux parties. Le mouvement de protestation était né le 19 décembre quand des milliers de Soudanais étaient descendus dans les rues pour protester contre le triplement du prix du pain.

Les manifestations s'étaient rapidement transformées en contestation du pouvoir de M. Béchir. Elles ont continué après le départ du président, pour réclamer l'instauration d'un pouvoir civil.

Plus de 250 personnes sont mortes lors de la répression des manifestations, dont au moins 127 lors de la dispersion le 3 juin d'un sit-in devant le siège de l'armée à Khartoum, selon un comité de médecins proche des protestataires.

Pilier du régime Béchir, avant de contribuer à sa chute, les RSF de M. Daglo ont été accusées d'être impliquées dans la répression du sit-in, ce que leur chef nie.

«Objectif paix»

Le Conseil souverain sera composé de cinq militaires et de six civils. Il devra mener, avec un Parlement et un gouvernement, la transition pendant un peu plus de trois ans. L'objectif de la transition dans ce pays meurtri par de nombreux conflits et dont l'économie est exsangue est «de parvenir à une paix permanente et globale avec les groupes armés tout en mettant fin à la marginalisation» d'une partie de la population, a souligné le médiateur éthiopien Mahmoud Drir après la cérémonie de signature.

Du Darfour (ouest) au Kordofan-Sud et au Nil-Bleu, des conflits internes ont opposé des groupes rebelles ethniques s'estimant marginalisés à des forces loyales au pouvoir, faisant des centaines de milliers de morts.

La déclaration constitutionnelle adoptée par les militaires et la contestation inclut les groupes rebelles, a rappelé un des négociateurs pour le mouvement de contestation, Satea al-Haj.

«Cette phase permettra au Soudan de sortir de la liste des sponsors du terrorisme», sur laquelle il a été placé par les Etats-Unis en 1993, a également espéré le médiateur éthiopien. Le pays y avait été placé pour avoir abrité un temps Oussama Ben Laden, l'ex-leader du réseau Al-Qaïda. (ats/nxp)