Loin de Washington pour un soir, le président américain Donald Trump a vanté vendredi une Amérique «exceptionnelle» dans le cadre majestueux du mont Rushmore. Il ne s'est, en revanche, pas attardé sur les chiffres alarmants du Covid-19.

Très critiqué pour sa gestion de la pandémie, le président américain s'est offert, à la veille de la fête nationale du 4 juillet, une soirée de feux d'artifice dans le Dakota du Sud, en terrain conquis. Il s'est exprimé sous le regard de quatre de ses lointains prédécesseurs, taillés dans le granit, dont il a longuement fait l'éloge: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln.

Devant une foule scandant «Quatre ans de plus», dans laquelle les masques étaient rares, le milliardaire républicain s'est posé, à quatre mois de l'élection présidentielle, en défenseur de «l'intégrité» de son pays. «Nous allons dire la vérité telle qu'elle est, sans nous excuser: les États-Unis d'Amérique sont le pays le plus juste et le plus exceptionnel ayant jamais existé sur terre», a-t-il lancé.

La crise est «gérée»

En plein débat sur les symboles de l'histoire du pays, et alors que des statues de généraux confédérés ont été mises à terre par des manifestants antiracistes, il a dénoncé «une campagne visant à effacer notre histoire, diffamer nos héros, supprimer nos valeurs et endoctriner nos enfants». Mais «les Américains sont forts et fiers», a-t-il lancé.

Le locataire de la Maison-Blanche n'a que très brièvement évoqué la résurgence de cas de Covid-19 dans le Sud et l'Ouest. En mauvaise posture dans les sondages, Donald Trump s'en tient depuis plusieurs jours à un seul message: la crise du coronavirus est «gérée», l'économie américaine repart «plus fort et plus vite» que prévu et l'année 2021 sera «historique».

Pourtant, des records de contaminations sont battus quotidiennement aux États-Unis. Quelques minutes avant l'arrivée d'Air Force One, l'université Johns-Hopkins a annoncé que les États-Unis avaient enregistré vendredi 57'683 nouvelles infections dues au coronavirus en 24 heures, un record. (ats/nxp)