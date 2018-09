Juge rattrapé par ses excès

Rattrapé par sa jeunesse turbulente et des accusations d'abus sexuels alors qu'il était sur le point d'accéder à la Cour suprême des Etats-Unis, Brett Kavanaugh est un magistrat aux valeurs conservatrices solidement ancrées. Biographie.



Début septembre, on ne connaissait qu'un seul Brett Kavanaugh: un juge de 53 ans au pedigree impeccable pour la droite américaine, doublé d'un père de famille attentionné apparemment irréprochable.



Mais ces quinze derniers jours est apparu un autre Brett Kavanaugh, selon des témoignages sur des faits vieux de plus d'un quart de siècle: un lycéen et étudiant adepte de beuveries et de comportements déplacés à l'égard de ses camarades féminines de la bonne société de Washington.