En Pologne, le Musée et mémorial d’Auschwitz-Birkenau a vivement appelé ses visiteurs - et notamment les nombreux jeunes qui visitent le site dans le cadre de voyages scolaires - à être vigilants quant au comportement qu'ils adoptent sur place.

Sur les réseaux sociaux, on trouve en effet de nombreuses photos de touristes souhaitant vraisemblablement immortaliser leur visite du mémorial. Or certains de ces clichés sont jugés irrespectueux par les administrateurs du musée et mémorial. Par exemple, lorsque les visiteurs se mettent en scène en train de marcher, tels des funambules, sur les rails du tristement célèbre train qui transportait les déportés vers une mort atroce. Ou encore lorsqu'ils font des selfies entre amis, comme le font désormais de nombreux visiteurs lorsqu'ils visitent n'importe quel lieu touristique.

Un exemple de visiteurs effectuant un selfie de groupe devant l'entrée du camp d'Auschwitz-Birkenau. Crédit: Instagram

Sur Twitter, le service de communication du mémorial d'Auschwitz a rappelé ces visiteurs à l'ordre, les incitant à la bienséance et au respect. «Lorsque vous vous rendez à Auschwitz, n’oubliez pas que vous vous trouvez sur le site où ont été assassinées plus d’un million de personnes. Respectez leur mémoire», pouvait-on lire dans un tweet du compte officiel du mémorial.

Le message est accompagné de plusieurs clichés, sans doute trouvés sur Instagram, de jeunes gens jouant les équilibristes sur les rails de chemin de fer situés à l'entrée de l'ancien camp de concentration. «Il y a de meilleurs endroits pour travailler votre équilibre que le site qui symbolise la déportation de centaines de milliers de personnes vers la mort», ont-également déclaré les gérants des lieux sur leur compte Twitter.

When you come to @AuschwitzMuseum remember you are at the site where over 1 million people were killed. Respect their memory. There are better places to learn how to walk on a balance beam than the site which symbolizes deportation of hundreds of thousands to their deaths. pic.twitter.com/TxJk9FgxWl