Le président de l'université californienne USC a accepté de démissionner après les révélations la semaine dernière sur un ancien gynécologue du campus accusé d'avoir abusé sexuellement des étudiantes pendant plus de 25 ans.

Executive Committee of USC Board of Trustees and President Nikias have agreed to begin an orderly transition and commence the process of selecting a new president.https://t.co/Bee6yx9C82