La nouvelle a fait le tour de la planète en début de semaine: un braconnier du Missouri a écopé d’un an de prison. Peine assortie de l’obligation de regarder «Bambi» en intégralité une fois par mois...

Étrange mais loin d’être unique. Différents médias rappellent que la justice américaine se montre régulièrement très créative dans ses sanctions. Avec des punitions bizarres qui s’ajoutent à la sentence ou qui sont proposées pour qu’elle soit réduite. Exemples.

En 2011, dans l’Oklahoma, un jeune homme de 17 ans avait provoqué un accident de la route qui avait entraîné le décès de son ami de 16 ans. Il a écopé de multiples peines dont l’obligation de fréquenter la messe durant… dix ans.

Une peine au poil

Dans l’Utah, une ado de 13 ans s’est retrouvée devant la justice en 2012 pour s’en être pris à une fillette de 3 ans et lui avoir coupé les cheveux de force. Durant l’audience, le juge a ordonné à la mère de la jeune accusée de se saisir de ciseaux et de lui couper sa queue-de-cheval.

En 2001, dans l’Ohio, deux hommes ont lancé des bouteilles sur la voiture d’une conductrice en l’insultant. Le juge leur a laissé le choix: 60 jours en taule ou déambuler une heure durant en ville habillés en femme, perruque et maquillage compris. Ils ont choisi de ne pas aller en prison.

L'affameuse affamée

Au Texas, en 2005, une femme a été condamnée pour avoir affamé des chevaux. Elle a écopé de 30 jours de prison dont trois… au pain et à l’eau. «C’est déjà plus que les chevaux», avait déclaré le juge.

Au Texas toujours, mais en 2010, un couple était jugé pour avoir détourné plus de 250 000 dollars d’un fond destiné à des victimes de crime. Le juge a ordonné qu’ils portent une pancarte indiquant «Je suis un voleur» dans un quartier très fréquenté de Houston. Et pas qu’une fois: le couple a dû subir cette humiliation pendant cinq heures de suite, une fois par semaine, durant six ans!

Seule dans la forêt

Dans l’Ohio, en 2005, une femme avait abandonné 35 chatons dans un parc public. Pour réfléchir à son acte, elle a été condamnée à passer une nuit seule en forêt, sans tente ni nourriture. Il s’agissait d’une décision du juge Michael Cicconetti, célèbre aux États-Unis pour ses peines pleines de créativités.

Le même, il y a deux ans, avait affaire à une femme qui, après 48 kilomètres en taxi, avait filé sans payer. Il lui a ordonné de marcher 48 kilomètres.

Quatre heures en poulet

En 2007 Cicconetti, toujours lui, a condamné trois hommes en délicatesse avec la loi sur la prostitution à passer quatre heures déguisés en poulets jaunes vifs. Avec une pancarte indiquant «No Chicken Ranch» dans notre ville. Il s’agit d’une allusion à une célèbre maison close du Nevada nommée «World Famous Chicken Ranch». Et surtout d’une belle humiliation publique. (Le Matin)