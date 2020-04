Barack Obama a appelé mardi les Américains à se rassembler dans un «grand sursaut» pour battre Donald Trump. Il a annoncé son soutien à Joe Biden, capable selon lui de les guider à travers certaines de leurs «heures les plus sombres», en pleine pandémie de coronavirus.

Le premier président noir des Etats-Unis, encore très populaire, entre ainsi en plein dans la campagne pour aider son ancien vice-président, qui doit absolument rassembler le parti s'il veut battre le républicain lors de la présidentielle du 3 novembre.

«Joe a le tempérament et l'expérience pour nous guider à travers certaines de nos heures les plus sombres», a déclaré Barack Obama dans une vidéo. «Et c'est pour cela que je suis fier» de le soutenir.

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX