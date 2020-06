L'ex-président Barack Obama a salué mercredi le «changement de mentalité» opéré chez les Américains manifestant contre le racisme et les violences policières, qui pourrait selon lui aboutir à des réformes au niveau national.

Le prédécesseur de Donald Trump a aussi exhorté les autorités étatiques et locales à revoir leur politique sur l'usage de la force, dans son premier commentaire vidéo depuis la mort de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis le 25 mai dernier.

«Il est très important pour nous de nous saisir de ce moment qui vient d'être créé en tant que société, que pays, et d'utiliser cela pour avoir enfin un impact», a affirmé Barack Obama lors d'une visioconférence avec des militants, évoquant les milliers de personnes sorties dans les rues pour dénoncer les brutalités policières, le racisme et les inégalités sociales. «Il y a un changement de mentalité qui est en cours, une plus grande conscience du fait que nous pouvons faire mieux», a-t-il ajouté.

