Joe Biden a remporté la primaire démocrate dans l'Etat de Washington, selon des estimations des médias américains. Il espère prendre une avance décisive sur son rival Bernie Sanders en vue de l'élection présidentielle de novembre.

Après le décompte quasi complet lundi soir des votes de cet Etat de la côte ouest, NBC et le «New York Times» ont publié le résultat: une mince avance pour Biden, qui conforte ainsi sa pole position pour affronter le président Donald Trump.

Selon ces deux médias, l'ancien vice-président de Barack Obama a remporté 37,9% des votes. Il a ainsi devancé de 1,5 point le sénateur indépendant Bernie Sanders, bien plus à gauche que lui.

Crise sanitaire angoissante

Mardi, des millions d'Américains pro-démocrates devaient se rendre à leur tour aux urnes dans trois autres Etats, l'Arizona, la Floride et l'Illinois malgré l'angoisse liée à la crise du nouveau coronavirus, dont la propagation rapide a fait 80 morts aux Etats-Unis. La confusion régnait notamment sur la sécurité sanitaire dans les bureaux de vote.

Le scrutin a été reporté dans l'Ohio, où les autorités ont ordonné au dernier moment la fermeture des bureaux face à l'avancée de l'épidémie. Ce sera sans doute quitte ou double pour Sanders mardi, de plus en plus acculé et qui pourrait quitter la course s'il ne parvient pas à marquer des points significatifs. (ats/nxp)