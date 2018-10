Estomacs fragiles et nez délicats, passez votre chemin: Malmö, en Suède, va accueillir dès le 31 octobre et pour trois mois ce qui serait une première mondiale: le Disgusting food museum ou Musée de la nourriture dégoûtante… Requin moisi, fromage digne des «Bronzés font du ski» ou alcool plein de cadavres de souriceaux, on pourra y découvrir quelque 80 spécialités repoussantes. Nous vous en présentons dix dans la galerie ci-dessus.

Mais pourquoi cette idée saugrenue? Le visiteur, apprend-on, sera amené à s’interroger sur le concept de dégoût. Mais il s’agit aussi plus simplement de s’amuser – le conservateur du Musée n’est autre qu’un certain Samuel West, un psychologue américain qui avait fait fureur en inventant le Museum of failure, sur les inventions ratées.

«Vous souhaitez ne jamais être venu au monde»

«Les deux concepts sont amusants mais on peut plus facilement s’identifier au musée de la nourriture, également plus interactif. Et puis c’est compliqué de renifler les échecs, alors que quand vous avez un requin moisi devant vous vous souhaitez ne jamais être venu au monde», s’amuse-t-il dans la version suédoise de The Local.

Un site qui précise que certaines spécialités refoulent tellement qu’il faudra changer les plats tous les deux jours. Ce qui engendrera un coût qui n’était pas prévu. «Cette exhibition, c’est des emmerdes», tranche Samuel West. Et de conclure: «C’est vraiment fun mais il y a un risque élevé si personne ne se pointe, j’ai sorti beaucoup d’argent. Un sacré tas d’argent.»

Mais l’humour reste au rendez-vous. Sur le site du musée, Gollum dit qu’il a apprécié les testicules de taureau…

