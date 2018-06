L'ancien président Bill Clinton s'est attiré lundi de violentes critiques, qui ont dénoncé son manque de compassion et de regrets vis-à-vis de Monica Lewinsky, avec laquelle il avait eu une liaison à la Maison Blanche.

Consentement «discutable»

Interrogé par la chaîne NBC au sujet de Monica Lewinsky, qui fut son amante en 1995 et 1996 alors qu'elle était stagiaire à la Maison Blanche, Bill Clinton a révélé ne jamais s'être excusé personnellement auprès d'elle.

En février, Monica Lewinsky a écrit un témoignage, publié dans le magazine Vanity Fair, expliquant notamment qu'elle avait souffert de stress post-traumatique, lié à la médiatisation de sa liaison et à l'enquête du procureur spécial Kenneth Starr.

Après avoir longtemps affirmé que la relation était consentie, elle a expliqué que sa jeunesse (22 ans) et la différence de statut entre elle, jeune stagiaire, et le président des Etats-Unis, rendaient l'idée même du consentement «discutable».

«Ça fait 20 ans, allons!»

Questionné sur le fait de savoir s'il avait présenté directement ses excuses à Monica Lewinsky, l'ancien président a répondu par la négative.

«J'ai dit plus d'une fois publiquement que j'étais désolé», a-t-il dit. «C'est très différent. Les excuses étaient publiques».

. @craigmelvin asks Bill Clinton about critics suggesting he should’ve resigned in wake of Lewinsky scandal & how he would’ve approached the accusations in 2018 “I don’t think it would be an issue b/c people would be using the facts instead of the imagined facts.” –Bill Clinton pic.twitter.com/yQLyo7qRYO

Pressé par le journaliste de NBC Craig Melvin s'il estimait lui devoir des excuses, Bill Clinton n'a pas répondu, et l'écrivain James Patterson, co-auteur avec lui d'un roman sorti lundi, a coupé court.

«Ça fait 20 ans, allons!» a dit le romancier, visiblement lassé par ce feu de questions. «Parlons de JFK. Parlons de LBJ», en référence aux anciens présidents John F. Kennedy et Lyndon B. Johnson, connus pour avoir eu de nombreuses liaisons extra-maritales. «Stop, maintenant».

Les excuses de l'ancien président à l'époque

President Bill Clinton (9/11/98): "It is important to me that everybody who has been hurt know that the sorrow I feel is genuine: first and most important, my family; also my friends, my staff, my Cabinet, Monica Lewinsky and her family, and the American people." pic.twitter.com/3WtmXSY14t