L'Inde pleurait lundi la méga-star de Bollywood Sridevi, morte soudainement samedi à Dubaï à l'âge de 54 ans, qui était considérée comme l'une des plus grandes actrices du cinéma hindi.

Lundi à Bombay, des centaines d'admirateurs s'étaient rassemblés en espérant apercevoir la vedette avant qu'elle ne soit incinérée au cours de funérailles qui devraient se tenir au cours de la soirée.

«Nous voulons la voir une dernière fois», a confié à l'AFP Laxmi Subbaramaiah, 48 ans, qui piétine devant la maison de Sridevi à Andheri, le quartier emblématique de l'industrie bollywoodienne.

«Tous les membres de ma famille sont de grands fans et nous avons pleuré quand nous avons entendu la nouvelle. Nous attendrons jusqu'à ce que son corps revienne», a-t-il ajouté.

I loved her, admired her so much. My 1st ever acting shot was with Sri Devi, I was nervous in front of her n I remember her shaking her hands pretending 2b nervous cause of me just 2 boost my confidence. V had 2 laugh,n she kept laughing until I got it right. Will miss you mam pic.twitter.com/OYXfurcIFx