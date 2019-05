La police a arrêté un homme de 33 ans mardi après la découverte d'un paquet suspect et de munitions dans un terrain vague de cette grande ville de l'Ile du Sud. Le suspect a été inculpé de possession d'explosifs, de munitions et d'armes et a comparu devant un tribunal mercredi, a dit la police.

«Nous ne recherchons personne d'autre en relation avec cet incident», a déclaré le commissaire Corrie Parnell dans un communiqué. «Il n'existe aucun lien connu entre l'homme de 33 ans et les attaques du 15 mars à Christchurch».

En état d'alerte

D'après la presse néo-zélandaise, Jay Michael H.-R. a été inculpé entre autres de possession d'un engin explosif artisanal, d'explosifs en émulsion et d'un détonateur. Il a été placé en détention provisoire jusqu'à une nouvelle audience le 6 mai.

La ville est toujours en état d'alerte après les attaques lors desquelles un extrémiste australien de 28 ans a tué 50 fidèles dans deux mosquées et a diffusé en direct le massacre sur les réseaux sociaux.

La semaine dernière, d'importantes mesures de sécurité avaient été mises en place pour la venue du prince William qui a rencontré des survivants du carnage.