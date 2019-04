Une Américaine musulmane a eu la surprise de sa vie en découvrant que sa photo figurait par erreur sur un avis de recherche lancé par la police sri-lankaise en lien avec les attentats djihadistes de Pâques.

Jeudi, la police de l'île d'Asie du Sud a publié les noms et photos de six personnes, trois jeunes hommes et trois jeunes femmes, recherchées dans le cadre de l'enquête avec les attaques suicides qui ont fait 253 morts dimanche.

Dans la liste figurait une suspecte présentée comme Abdul Cader Fathima Khadhiya, avec la photo d'une femme portant le foulard islamique censée être la personne recherchée.

Mais l'image s'est avérée être celle d'Amara Majeed, une Américaine musulmane dont les parents sont des immigrés sri-lankais et qui avait écrit en 2015 une lettre ouverte au président américain Donald Trump à propos de sa rhétorique sur les musulmans.

First they accused someone named Thaha Farzan as the Katuwapitiya bomb blaster who's still alive.



Now they accused US activist Amara Majeed as an ISIS terrorrist who's involved in this massacre.



Government & media being irresponsible or trying to fool us?#Lka #EasterAttackSL pic.twitter.com/C9ogTHDF7c