Le champion du Brexit Boris Johnson a très largement remporté la course pour devenir le prochain Premier ministre britannique face au ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt, selon des résultats annoncés mardi par le Parti conservateur.

L'ex-maire de Londres et ex-chef de la diplomatie britannique a obtenu 92'153 des voix des quelque 159'000 votes des membres du parti qui étaient appelés à les départager, contre 46'656 voix pour Jeremy Hunt. Il devient donc chef des Tories et obtiendra les clés de Downing Street mercredi après-midi après une visite à la reine Elizabeth II.

Boris Johnson promet un Brexit le 31 octobre

Le futur Premier ministre britannique s'est aussitôt engagé à mettre en oeuvre le Brexit au 31 octobre. «Nous allons mettre en oeuvre le Brexit le 31 octobre», la date butoir fixée après deux reports, a déclaré l'ancien maire de Londres, alors que les partisans de la sortie craignent un nouveau report de cette échéance.

"There may even be some people here who still wonder quite what they have done"



Boris Johnson thanks MPs and Tory members after winning leadership contest. Tomorrow he will become prime minister#NextPrimeMinister updates: https://t.co/BOPyRfVXUI pic.twitter.com/qQiQMDL1xt