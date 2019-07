Le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson a écarté Jeremy Hunt, son rival pour Downing Street, du ministère des Affaires étrangères, a annoncé M. Hunt mercredi.

«J'aurais été honoré de poursuivre mon travail au ministère des Affaires étrangères mais comprends le besoin du nouveau Premier ministre de choisir son équipe», a déclaré M. Hunt sur Twitter, expliquant que Boris Johnson lui avait «gentiment offert un autre rôle» mais qu'il avait décliné. Boris Johnson est en train de composer son gouvernement et la plupart des poids lourds du gouvernement de Theresa May ont annoncé avoir été remerciés ou sont partis d'eux-mêmes.

1/4 I would have been honoured to carry on my work at the FCO but understand the need for a new PM to choose his team. BJ kindly offered me another role but after 9 yrs in Cabinet & over 300 cab mtgs now is the time to return 2 backbenches from where PM will have my full support