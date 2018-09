Ils sont cinq à être soupçonnés d'être impliqués dans le braquage violent d'un couple à son domicile en août 2017, près de Genève. La police française les a arrêtés cette semaine à Paris et inculpés vendredi, a-t-on appris dimanche de source judiciaire.

Quatre d'entre eux ont été placés en détention provisoire et le cinquième remis en liberté sous contrôle judiciaire, a-t-on ajouté de même source, confirmant des informations de presse. «Les faits remontent à la nuit du 15 au 16 août 2017 au préjudice d'un couple, dans des circonstances particulièrement violentes», a précisé une source proche du dossier. Cette nuit-là, un trio cagoulé et armé avait fait irruption chez un homme de 68 ans dont il pensait le coffre-fort rempli de centaines de milliers d'euros, à Châtelaine (GE), selon le récit des enquêteurs de la Brigade de répression du banditisme (BRD) révélé par le magazine français «Le Point» et le quotidien «Le Parisien».

Menacé de mort

Selon ces médias, le propriétaire, après avoir été roué de coups, étranglé par un lacet en plastique et menacé de mort par un des agresseurs armé, leur avait livré le contenu du coffre: deux montres, un peu d'argent et des bijoux.

Le parquet de Paris avait ouvert une information judiciaire le 26 juillet dernier pour, notamment, «tentative d'homicide volontaire et vol avec arme en bande organisé», «séquestrations» et «association de malfaiteurs criminelle», a précisé la source judiciaire. Les cinq suspects, âgés de 24 à 31 ans, ont été arrêtés mardi dans le 18e arrondissement de Paris, selon les deux médias. (afp/nxp)