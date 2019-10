Les Allemands plus intransigeants que les Français

Les Allemands sont encore plus hostiles que les Français face à une renégociation de l'accord de Brexit, selon un sondage de l'institut Kantar réalisé dans six pays et publié mardi.



Un peu plus d'un Français sur deux (58%) n'est pas d'accord, voire pas du tout d'accord, avec la possibilité de renégocier l'accord de retrait entre l'UE et le Royaume-Uni.



Et ils sont quasiment la même proportion (57%) à penser que l'UE ne devrait pas autoriser un nouveau report du Brexit, désormais prévu fin octobre.



Le voisin allemand est encore plus sévère: les deux tiers refusent non seulement une renégociation (62%) mais aussi un nouveau report (66%).