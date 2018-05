La chambre des Lords britannique a infligé mercredi un nouveau camouflet au gouvernement conservateur.

Le texte a été approuvé par 294 voix contre 244 à l'occasion de l'examen du projet de loi gouvernemental sur le Brexit par les Lords, non élus. Ce vote constitue le quinzième camouflet pour l'exécutif depuis le début de l'examen du projet de loi par la chambre des Lords, majoritairement pro-UE. Il illustre aussi les divisions du parti au pouvoir sur le Brexit.

#HouseofLords votes 294 for, 244 against amendment on EU environmental principles and standards, so change to the #EUWithdrawalBill is made. Watch for more https://t.co/H8qMbzuX7q pic.twitter.com/AHOTOsSLHj