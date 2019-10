Nouveau coup de force dans la saga du Brexit: le Parlement britannique, appelé par Boris Johnson à se prononcer sur son accord de sortie, l'a contraint samedi à demander un report. Il relance ainsi l'incertitude à 12 jours de la date prévue du divorce.

Annonçant de nouvelles turbulences politiques, le Premier ministre a aussitôt affirmé qu'il continuerait de «tout faire pour mettre en oeuvre le Brexit le 31 octobre».

Appelée par Boris Johnson à se prononcer sur son accord de divorce, la Chambre des communes devait se réunir pour une séance historique et le vote s'annonçait serré. Les députés devaient décider s'ils approuvaient l'accord arraché laborieusement à Bruxelles par un Boris Johnson triomphant, permettant une sortie en douceur de l'UE le 31 octobre, ou s'ils le renvoyaient dans ses cordes.

The House of Commons has approved the amended motion on the new Brexit deal agreed between the UK Government and the EU.



The Government must ask for an extension of Article 50 under the Benn Act and set out how it intends to proceed.



Amended motion: pic.twitter.com/6gMpUOSiBz