Les députés britanniques ont décidé samedi de reporter leur décision sur l'accord de Brexit conclu entre Londres et Bruxelles, ce qui contraindra le Premier ministre Boris Johnson à demander aux Européens un nouveau report du divorce.

L'amendement en ce sens, déposé par le député Oliver Letwin, a été approuvé à 322 voix pour et 306 voix contre. Pour ses partisans, il vise à donner plus de temps aux députés pour débattre de l'accord dans ses détails sans risquer un «no deal» le 31 octobre s'ils n'ont pas fini.

MPs approve Letwin amendment to the Brexit deal This amendment delays approval of the deal until the necessary legislation is passed Ayes: 322 Noes: 306 Majority: 16 Live updates: https://t.co/gQkqnzl6R4 #BrexitVote pic.twitter.com/lfsqqiw5pU

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a réaffirmé sa détermination à sortir son pays coûte que coûte de l'UE le 31 octobre, malgré le vote des députés le contraignant à demander un report à Bruxelles.

«Je ne négocierai pas de report avec l'UE», a déclaré Boris Johnson après ce revers au Parlement. Il a regretté que le vote historique qui était prévu samedi sur son accord de divorce avec Bruxelles soit désormais« vidé de son sens».

Et pendant ce temps, Bruxelles attend

La Commission européenne a «pris acte» samedi du vote des députés britanniques reportant la décision sur l'accord de Brexit et intimé au gouvernement de Boris Johnson de lui donner la marche à suivre «dès que possible».

«C'est au gouvernement britannique de nous informer sur les prochaines étapes dès que possible», a réagi dans un tweet Mina Andreeva, porte-parole de l'exécutif européen, peu après le revers essuyé par le Premier ministre britannique devant son Parlement.

???????????????? @EU_Commission takes note of the vote in the House of Commons today on the so-called #Letwin Amendment meaning that the #WithdrawalAgreement itself was not put to vote today. It will be for the UK government to inform us about the next steps as soon as possible.