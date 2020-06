Les compagnies aériennes British Airways, EasyJet et Ryanair ont annoncé vendredi avoir lancé une action en justice contre le gouvernement britannique afin qu'il renonce à la quarantaine imposée aux voyageurs arrivant au Royaume-Uni.

«Dévastateur» pour le tourisme

Elles estiment dans un communiqué commun que la quarantaine en place depuis lundi pour au moins trois semaines «va avoir un effet dévastateur sur le tourisme britannique et l'économie, et va détruire des milliers d'emplois». Les compagnies ont demandé à ce que l'affaire soit entendue par la justice aussi vite que possible. (afp/Le Matin)