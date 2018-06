A voir sur les réseaux sociaux les photos du nez et du pare-brise de cet Airbus A319 d’American Airlines, chahuté comme une «montagne russe» par un orage de grêle, on imagine aisément la panique à bord des passagers au moment d'essuyer une violente tempête à près de 10'000 mètres d’altitude.

Un appareil, qui devait relier San Antonio à Phoenix dimanche soir, a été contraint d’atterrir en urgence à l'aéroport d'El Paso. Le Parisien précise mardi que le pilote «n'avait pas beaucoup de visibilité» au moment où il a tenté de poser l'avion sans encombres. «Les choses volaient. Les passagers vomissaient. C'est le vol le plus effrayant de toute ma vie», a tweeté une personne depuis l'Airbus, une fois l'atterrissage passé.

#AA1897 I'm on this flight that emergency landed. Things were flying. Passengers throwing up. Scariest flight of my life #AmericanAirlines pic.twitter.com/5urMZ7WuPv

«Nous saluons l’excellent travail de nos pilotes ainsi que de notre équipage qui ont fait atterrir en toute sécurité l’Airbus A319», a notamment déclaré la compagnie American Airlines, relate le quotidien français. Une passagère de l'avion a publié une photo des «deux héros» sur les réseaux sociaux.

I was on that flight and it was the most scary experience. The pilots managed to take us to safety. Two heroes. pic.twitter.com/3sCzoCTkNK