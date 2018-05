L'ancien ministre socialiste du Budget Jérôme Cahuzac a été condamné mardi en appel à quatre ans de prison, dont deux avec sursis pour avoir dissimulé un compte bancaire à l'étranger. Il s'agit du scandale le plus retentissant du quinquennat de François Hollande.

L'ex-ministre socialiste est également condamné à 300'000 euros d'amende et à une peine d'inéligibilité de cinq ans. Il avait été condamné en première instance, en 2016, à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale, blanchiment et fausse déclaration de patrimoine et avait fait appel. L'avocat général avait requis le 20 février la confirmation de cette peine.

Jérôme Cahuzac «ne mérite pas la prison», a affirmé, à la sortie de l'audience, son avocat Eric Dupond-Moretti, qui va immédiatement demander un aménagement de sa peine. La loi permet pour toute peine allant jusqu'à deux ans d'emprisonnement, et en l'absence de récidive, la possibilité d'un aménagement immédiat. A l'énoncé de la peine, Jérôme Cahuzac, 65 ans, est resté calme, concentré.

Pendant son procès en appel, il avait confié sa «peur d'aller en prison». Sa défense avait demandé une peine qui «n'accable pas plus que nécessaire un homme cassé», mettant en garde contre le risque de suicide de l'ancienne étoile montante socialiste.

Ex-femme aussi condamnée

Le jugement constitue un camouflet pour le parquet national financier qui avait réclamé la confirmation des trois ans de prison ferme infligés à l'ancien ministre en première instance, en 2016, pour une faute «d'une exceptionnelle gravité».

Son ex-femme Patricia, qui a dissimulé une partie de ses revenus en Angleterre, sur l'Ile de Man et en Suisse, avait pour sa part été condamnée à deux ans de prison ferme, une peine aménageable, et n'avait pas fait appel. En 20 ans, le couple aurait dissimulé un patrimoine supérieur à 3,5 millions d'euros, ce qui constituait le solde, en 2013, de leurs comptes.

Pourfendeur de la fraude fiscale quand il était ministre, Jérôme Cahuzac, 65 ans, a été contraint à la démission en mars 2013 après des mois de dénégations, devenant un paria de la République après en avoir été une étoile montante. (afp/nxp)