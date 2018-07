C'est vers 11h30, dimanche, que le braqueur Redoine Faïd a faussé compagnie à la prison de Réau, en Seine-et-Marne (F), dimanche, selon BFMTV.

Les circonstances de l'évasion restent confuses. Trois hommes armés se sont présentés devant la maison d'arrêt alors qu'un hélicoptère se posait simultanément dans la cour d'honneur du bâtiment, qui n'est pas protégée par un filet, explique-t-on de source proche de l'enquête. Le pilote était un instructeur qui attendait un élève et qui a été pris en otage par les complices de criminel. Il a ensuite été relâché, en état de choc.

A l'issue de cette opération, qui n'a duré que quelques minutes, il n'y a aucun blessé. L'appareil, qui s'est par la suite posé à Garges-lès-Gonesse, dans le Val d'Oise, a été retrouvé incendié.

Redoine Faïd a pris la fuite avec ses complices, lourdement armés, à bord d'une Mégane noire en direction de l'autoroute A1, selon les informations de France 3.

????Le braqueur people #RedoineFaïd s’évade à nouveau. Il quitte en hélico la prison de Réau(77)???? Une belle pub pour son bouquin encore #PrisonBreak pic.twitter.com/pA1St0fC5l — Ibrahim Amirat© (@Ibra_Amirat) July 1, 2018

«La police judiciaire a été saisie de l’évasion. Tous les moyens sont mobilisés pour localiser le fugitif», a déclaré le Ministère de l'Intérieur qui a confié l'enquête au parquet de Paris, comme le relatent nos confrères de BFMTV. Et d'ajouter: «Toutes les unités territoriales de la police et de la gendarmerie ont été immédiatement alertées des faits et des dispositifs coordonnées de contrôle et d'interception sont mis en place, qui tiennent compte de la dangerosité du fugitif et de ses possibles complices».

Boucliers humains

Redoine Faïd, 46 ans, s'était déjà évadé d'un établissement pénitentiaire, le 13 avril 2013, en utilisant quatre surveillants comme boucliers humains. Il avait fait exploser cinq portes avant de prendre la fuite en voiture. C'est en moins d’une demi-heure que le criminel s'était échappé de la prison de Lille-Séquedin, dans le Nord. Sa cavale a duré jusqu'au 29 mai 2013. Il a été arrêté dans un hôtel à Pontault-Combaut, en Seine-et-Marne.

«C'est quelqu'un qui n'est jamais en conflit avec le personnel, mais dont il faut toujours se méfier», a indiqué à l'AFP un surveillant de prison, qui a côtoyé Redoine Faïd . «Dans un coin de sa tête, il n'a jamais perdu l'idée de s'évader. Derrière ses bonnes manières - c'est quelqu'un de très poli -, il cachait toujours son jeu».

Braqueur très médiatisé qui a publié en 2010 un livre sur son expérience («Braqueur: des cités au grand banditisme»), Redoine Faïd, né à Creil (Oise), est considéré comme l'organisateur du braquage avorté qui avait entraîné la mort d'Aurélie Fouquet, mère de famille de 26 ans, le 20 mai 2010 à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne).

Policière tuée

Repérés par des policiers, les braqueurs, qui envisageaient d'attaquer des fourgons de transport de fonds, s'étaient lancés dans une course-poursuite sur l'autoroute, ouvrant le feu sur les forces de l'ordre et des automobilistes. Ils avaient tiré notamment sur une voiture de police municipale, tuant Aurélie Fouquet et blessant son coéquipier.

En dépit de sa proximité avec les membres du commando, dont son frère Fisal, condamné en juillet 2016 à 20 ans de prison par la justice algérienne, Redoine Faïd a toujours affirmé n'avoir rien à voir avec le projet d'attaque et la mort de la policière. Il avait été condamné en première instance à 18 ans de réclusion. Une peine aggravée à 25 ans, le 14 avril dernier. (Le Matin)