Sacrée vessie! Depuis 1619, le petit bonhomme en bronze se soulage au sommet d'une fontaine à Bruxelles. Pour être plus précis, ce n'est qu'en 1620 qu'il fut installé à l'angle des rues du Chêne et de l'Étuve, mais c'est un an plus tôt que la statue est commandée au sculpteur Jean Duquesnoy.

Le Manneken-Pis, littéralement «petit homme qui pisse», est resté en place jusqu'en 1965. Mais, à force d'être volé (et retrouvée), l'original a fini par être mis à l'abri au Musée de la Ville, tandis qu'une copie venait se soulager sur la fontaine.

Ce lundi 16 décembre, l'échevine du Tourisme, de la Culture et des Grands événements de Bruxelles, Delphine Houba, a donc célébré le 400e anniversaire de ce petit bonhomme haut de 55 cm . Parmi ses 1307 costumes , on lui a enfilé un smoking, tandis que le gâteau était placé sous son jet afin qu'il puisse éteindre les bougies.

Pour l'occasion, la Monnaie royale de Belgique a frappé une pièce commémorative, de 2,5 euros, représentant le Manneken-Pis en pleine action. Jamais argent liquide n'aura aussi bien porté son nom.

La pièce à tirage limité peut être commandée pour 10 euros. Image Pièces commémoratives.be

