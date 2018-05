La cérémonie de fin d'année dans un établissement catholique du Kentucky (USA) ne s'est pas déroulée comme prévue. En temps normal, les premiers de la promo ont le droit de prononcer un discours. Mais cette année, la censure était au programme, rapporte le nytimes.com, relayé par slate.fr.

La direction du lycée a jugé les discours de Christian Bales (premier de la promo) et Katherine Frantz (deuxième) trop politique. «Lorsque les discours ont été reçus, nous avons trouvé qu'ils contenaient des éléments politiques qui n'étaient pas en accord avec les enseignements de l'Église catholique», précise un communiqué du diocèse.

En effet, Christian Bales comptait évoquer la force des jeunes militants qui osent se prononcer pour la régulation des armes à feu ou qui défendent le retrait de statues sudistes dans le Kentucky. Il comptait aussi honorer les étudiants de son école qui avaient manifesté contre l'avortement. Pour compléter les propos de son camarade - ouvertement gay -, Katherine Frantz allait aborder les questions LGBT au moment de revenir sur l'activisme des jeunes.

Cette censure n'a pas empêché les deux jeunes de prononcer leurs discours au mégaphone, en fin de cérémonie. «Il y aura d'autres élèves comme moi. Il y aura d'autres élèves queer ou trans. Ça ne va pas s'arrêter. J'espère que cette expérience permettra de créer un environnement plus harmonieux pour les élèves de cette école», a souligné Christian. Et à sa mère de compléter: «L'ironie de tout cela est que le diocèse a pris cette décision pour essayer d'étouffer leurs voix, mais le résultat est que leurs voix ont résonné encore plus fort.»

Christian Bales, an openly gay valedictorian, was banned from delivering his speech at the podium. So he gave it with a bullhorn instead. https://t.co/zcT3a5LIna