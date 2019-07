L'architecte argentin César Pelli, à qui l'on doit notamment les emblématiques Tours Petronas de Kuala Lumpur ou le One World Financial Center de New York, est décédé vendredi, ont annoncé ses proches. Il était âgé de 92 ans.

«C'est avec une grande tristesse que nous avons appris la nouvelle du décès du grand architecte César Pelli», a ainsi écrit sur Twitter Juan Manzur, gouverneur de Tucuman, sa province natale.

Con mucho pesar recibimos la triste noticia del fallecimiento del gran Arquitecto César Pelli. Quiero hacer llegar mis condolencias a toda su familia, sus amigos y a su equipo de trabajo. — Juan Manzur (@JuanManzurOK) July 19, 2019

Diplômé de l'Université de Tucuman, il était parti vivre aux Etats-Unis en 1952, dans le Connecticut, grâce à une bourse. Il a été doyen de l'Ecole d'architecture de l'Université de Yale de 1977 à 1984 et a reçu la médaille d'or de l'Institut américain d'architecture ainsi que des dizaines d'autres prix.

Falleció a los 92 años César #Pelli, quizás el arquitecto más importante de la historia argentina. QEPD pic.twitter.com/wQ6TTs8ZLB — El Diario d Yrigoyen (@Canillitadeba) July 19, 2019

Parmi ses oeuvres les plus célèbres figurent les tours jumelles Petronas de Kuala Lumpur, qui culminent à 452 mètres et étaient les plus hautes tours du monde à leur inauguration en 1998, titre qu'elles ont gardé jusqu'en 2003.

Des oeuvres partout dans le monde

César Pelli a également réalisé l'agrandissement du Musée d'art moderne de New York (Moma) en 1984, la Tour Iberdrola de Bilbao, le Centre financier international de Hong Kong, la Gran Torre Costanera de Santiago du Chili, ainsi que des dizaines de théâtres et de centres culturels à travers le monde.

L'une de ses dernières réalisations est le Salesforce Transit Center à San Francisco, inauguré en 2018, une station de transport urbain moderne qui comprend des espaces verts, un centre commercial et un amphithéâtre. (ats/nxp)