C'est un comportement surprenant qu'a réussi à filmer un biologiste de l'Institut national brésilien de recherche pour l'Amazonie. Alors qu'il effectuait des observations dans la forêt, une nuit de novembre 2017, Leandro João Carneiro de Lima Moraes a aperçu un formicivora femelle. En s'approchant de ce passereau mangeur de fourmis, le scientifique a alors vu qu'il avait une mite sur sa tête. Et que la trompe de celle-ci allait jusque dans l’œil de l'oiseau, visiblement pour aspirer ses larmes.

Plus tard cette nuit-là, le biologiste a revu le même comportement avec deux autres individus de ces mêmes espèces. C'est le troisième cas observé de papillon buvant des larmes d'oiseau, après un premier en 2007 à Madagascar et un deuxième en 2015 en Colombie.

Risques de maladie à l’œil

Les résultats de cette nouvelle observation ont été publiés dans la revue «Ecology». Le biologiste a été surpris du manque de réaction des oiseaux mais explique que, la nuit, ils doivent entrer dans une torpeur qui ralentit leur métabolisme et fait baisser leur température. Des papillons de nuit, appelés du coup «lacryphères», avaient déjà été vus buvant les larmes de crocodile (eh oui), de tortues et de certains mammifères, privilégiant visiblement les animaux immobiles ou lents. Il semble qu'un oiseau endormi fasse donc également l'affaire. Selon les scientifiques, cette pratique ne profiterait qu'à la mite, qui fait le plein de sodium et protéines, mais pas à l'oiseau dont les risques de maladies oculaires augmenteraient. (Le Matin)