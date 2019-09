Si vous êtes passionné par Napoléon Bonaparte et que vous n'êtes pas trop occupé ces deux prochaines années, cette annonce pourrait vous intéresser. Mais il faut vraiment être très très passionné et pas trop dans le besoin non plus, car l'Office du tourisme de Saint-Hélène, qui a passé l'annonce, cherche un candidat bénévole pour incarner l'empereur français.

Celui-ci devra être disponible pour toutes les manifestations qui vont être organisées dans l'île jusqu'en 2021, année du bicentenaire de la mort de l'empereur. En 1815, il avait été déporté là par les Britanniques, afin que, isolé sur cet îlot perdu dans l'Atlantique, il ne puisse plus nuire à personne. Il y est décédé six ans plus tard, le 5 mai 1821, à 51 ans.

Rentrer dans le costume

Outre donc le fait d'être une personne désintéressée, le futur Napoléon de remplacement devra répondre à plusieurs critères: être donc à disposition pour tous les événements à venir, mais également être à l'aise dans les contacts humains, car il sera amené à rencontrer beaucoup de monde et notamment des personnalités. Si l'Office du tourisme pense que cet emploi est a priori destiné à un habitant de l'île, il est tout de même ouvert à tout étranger. Mais ce qui sera déterminant pour l'attribution du poste sera... la taille du postulant. Car le costume et le célèbre bicorne de Napoléon que l'élu devra porter à chacune de ses apparitions ont déjà été confectionnés et devront donc lui aller. Il aurait peut-être été plus sage de faire l'inverse, mais il semble que le temps soit compté. La clôture des inscriptions est en effet agendée au 27 septembre: normal, puisque la première apparition publique du futur empereur se fera déjà le 15 octobre. Selon BFMTV, une seule personne a postulé pour l'instant. Il y a clairement une opportunité à saisir.